%%%Sat.1 verbannt Daily-Soap 'Alles oder nichts' aus dem Vorabend%%%

Weniger als zwei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ließen bei Sat.1 wohl endgültig den Geduldsfaden reißen: Nach 50 Folgen nimmt der Münchener Privatsender seine Daily-Soap 'Alles oder Nichts' mit sofortiger Wirkung aus dem Programm. Die restlichen Folgen der Serie, deren Produktion vorerst weiterläuft, sollen auf der Website sowie beim Pay-TV-Anbieter Sat.1 Emotions gezeigt werden.

Stattdessen ist vorerst wieder Scripted-Reality am Vorabend zu sehen. Bis auf Weiteres übernimmt das Format 'Die Ruhrpott-Wache' den täglichen Sendeplatz um 18.30 Uhr. 'Alles oder Nichts' war im Herbst 2018 mit großen Hoffnungen seitens Sat.1 gestartet, erreichte allerdings von Anfang an nur Marktanteile um die vier Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Auch die restlichen Formate am neuen Vorabend stießen bislang auf wenig Zuschauerresonanz. Direkt im Anschluss zeigt Sat.1 ab heute (7.1.2019) unterdessen die neue Erfindershow 'Wie genial ist das denn?', die vorerst den täglichen Ableger von 'Genial Daneben' ersetzt.