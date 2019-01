%%%900 Gäste beim Neujahrsempfang des 'Hamburger Abendblattes'%%%

Chefredakteur Lars Haider begrüßte beim heutigen 31. Neujahrsempfang des 'Hamburger Abendblattes' im Hotel Atlantic Kempinski rund 900 Gäste. In seiner Rede betonte Haider die Bedeutung des Lokal- und Regionaljournalismus, für den das 'Abendblatt' steht: "Über die Dinge zu berichten, die die Menschen interessieren und direkt betreffen. Das ist der Kern des Lokaljournalismus." Das 'Hamburger Abendblatt' hat mit rund 30.000 Digital-Abonnenten so viele wie noch nie, täglich kommen 60 bis 80 neue hinzu. Für das neue Jahr versprach Haider darüber hinaus nicht nur den Aufstieg des HSV, sondern kündigte auch ein neues Personality-Magazin mit dem Titel 'Philipp' an, in dem es um das digitale Hamburg gehen wird. Namensgeber und Abendblatt-Partner ist Philipp Westermeyer, Gründer und CEO der Online Marketing Rockstars.

Geschäftsführer Claas Schmedtje hatte den Event, der unter dem Motto 'In Hamburch to huus' stand, eröffnet. In seiner Ansprache hob er die große Heimatverbundenheit und Lesernähe als entscheidende Erfolgsfaktoren des 'Hamburger Abendblattes' hervor, das im vergangenen Jahr seinen 70. Geburtstag feierte: "Egal, ob Print oder Digital: Wir sind nur dann erfolgreich, wenn wir ganz nah an den Menschen und ihren Themen sind, die sie jeden Tag bewegen. Das 'Hamburger Abendblatt' vermittelt wie kaum eine andere Zeitung das gute Gefühl: Hier bin ich gut informiert über Hamburg, Deutschland und die Welt. Hier bin ich richtig – hier bin ich 'to huus'."