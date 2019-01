%%%SWMH erzielt Umsatzwachstum%%%

Die Südwestdeutsche Medienholding (SWMH) mit Hauptsitz in Stuttgart legt durch den Erwerb von Firmenbeteiligungen zu: Die Verlagsgruppe hat 2017 ihren Umsatz um 6,8 Prozent auf rund 939,1 Mio. Euro gesteigert. Das berichtet DNV online auf Basis des SWMH-Geschäftsberichts. Das Unternehmen, zu dem unter anderem die 'Süddeutsche Zeitung' und die Medienholding Süd ('Stuttgarter Zeitung') gehören, profitierte vor allem von Zukäufen: So hatte die SWMH 2017 über die 'Stuttgarter Zeitung' in die 'Kreiszeitung Böblinger Bote' investiert und zunächst die Mehrheit, später dann alle Anteile übernommen. Zuvor hatte der Konzern im Oktober 2016 die Mehrheit am Bechtle Verlag ('Esslinger Zeitung') übernommen. Mehr dazu bei DNV online.