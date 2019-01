%%%ZDF Enterprises übernimmt Produktionsfirma Off the Fence %%%

Nachdem im Dezember 2018 bereits Pläne durchsickerten, wonach ZDF Enterprises bei der Nadcon Film GmbH einsteigen will, hat die Produktionstochter der Mainzer Rundfunkanstalt nun bekanntgegeben, die niederländische Produktionsfirma Off the Fence B.V. zu 100 Prozent zu übernehmen. Die 1994 gegründete Gesellschaft gehört zu den führenden Unternehmen für nicht-fiktionale Inhalte aus den Niederlanden. Die Unternehmensgründerin und bisherige Geschäftsführerin Ellen Windemuth soll in ihrer jetzigen Funktion an Bord bleiben.

Off the Fence Productions produziert und vertreibt Dokumentarfilme für globale TV-Anbieter wie History Channel, MTV, BBC, Channel 4, MSNBC, PBS, der National Geographic Channel, Discovery, The Weather Channel und das ZDF. Das Portfolio des Unternehmens umfasst mehr als 6.500 Stunden Programm aus den Bereichen Tierfilm, Wissenschaft, Geschichte, Reisen, Menschen & Kultur und Lifestyle. Off the Fence verfügt über Vertriebsbüros in Amsterdam, London, Kapstadt und Mainz.