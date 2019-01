%%%Amazon ist das wertvollste Unternehmen der Welt%%%

Der Online-Händler Amazon hat Microsoft als das wertvollste Unternehmen der Welt abgelöst. Der Börsenwert des Unternehmens wuchs am Montag (7.1.2019) auf etwa 797 Milliarden Dollar an. Microsoft hat einen Börsenwert von etwa 784 Milliarden Dollar an Wert. Bis Ende November war noch Apple das wertvollste börsennotierte Unternehmen. Der iPhone-Hersteller liegt aktuell Rangliste nur noch auf dem vierten Platz hinter Google-Mutterkonzern Alphabet.