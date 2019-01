%%%Bauer Media Group startet Personality-Magazin mit Sophia Thiel%%%

Das Zeitschriften-Regal der Personality-Magazine erhält Zuwachs: Nach dem bereits unter anderem Barbara Schöneberger, Joko Winterscheidt und Guido Maria Kretschmer ein eigenes Print-Heft herausbringen, erweitert nun Influencerin Sophia Thiel das Segment um einen weiteren Titel. Wie die Bauer Media Group mitteilt, erscheint das 'Sophia Thiel Magazin' erstmals am 9. Januar 2019. Im Gegensatz zu den Konkurrenzblättern, die den jeweiligen Prominenten als eigenständige Marke positionieren, veröffentlicht Bauer das neue Magazin unter der Dachmarke des Fitness-Magazins 'Shape'.

Das 148 Seiten umfassende Magazin enthält die Rubriken Fitness, Food und Life-Coaching, Beauty & Fashion sowie Community, in denen der 23-jährige Online-Star Einblicke in seinen Alltag gewährt. Das Heft, das mit einer Druckauflage von 120.000 Exemplaren auf den Markt kommt, kostet 4,95 Euro. Im Falle eines Erfolg soll der Titel mehrfach im Jahr veröffentlicht werden. Sophia Thiel gehört mit 1,3 Millionen Followern auf Instagram und knapp 900.000 Abonnenten auf YouTube zu den reichweitenstärksten Fitness-Influencerinnen in Deutschland.

"Nachdem 'Shape' und Sophia Thiel schon mehrfach vertrauensvoll, intensiv und erfolgreich zusammengearbeitet haben, entstand daraus die Idee für unser innovatives Projekt: ein gemeinsames Magazin", sagt Nadine Nordmann, Chefredakteurin von 'Shape'. "Zu den letzten Aktionen mit Sophia haben wir seitens der Anzeigenkunden und von unserer Zielgruppe sehr positives Feedback bekommen. In Kombination mit der Fach-Expertise unserer Redaktion gelingt eine einzigartige Verknüpfung von Sophias digitaler Welt und dem Kosmos der Marke Shape."