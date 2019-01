%%%ARD: 'Weltspiegel' mit neuem Design und Podcast %%%

Der traditionsreiche 'Weltspiegel' im Ersten geht mit neu gestaltetem Studio und frischem Design ins Jahr 2019: Das "dienstälteste Auslandsmagazin im deutschen Fernsehen" soll damit fit für die Zukunft werden. Zudem erweitert die Sendung mit einem wöchentlichen Audiopodcast ihre multimediale Kompetenz. Jeden Sonntag ist auf der 'Weltspiegel'-Website (weltspiegel.de) und in der ARD-Audiothek unter dem Namen 'Weltspiegel-Thema' ein 30-minütiger Podcast abrufbar. Dort wird ein Fernsehbeitrag aus mehreren Blickwinkeln vertieft. "Hörfunk und Fernsehen arbeiten für das neue journalistische Produkt eng zusammen", heißt es bei der ARD. Der erste Podcast am kommenden Sonntag beschäftigt sich mit dem Thema 'Klimawandel in den Alpen', ein Beitrag aus der aktuellen Sendung.

Mit 31 Auslandsstudios und rund 100 Korrespondenten für Hörfunk und Fernsehen unterhält die ARD nach eigenen Angaben eines der größten Korrespondentennetze der Welt.