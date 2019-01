%%%Native Advertising wird für Magazin-Publisher immer wichtiger%%%



Vor allem Online-Artikel und Videos erweisen sich als effektiv (Grafik: Native Advertising Institute)

Native Advertising macht bei Zeitschriften-Verlagen (Print und Online) einen immer größeren Anteil an den Vermarktungserlösen aus. 2017 steuerten Advertorials 31 Prozent zum gesamten Werbeumsatz der Magazin-Verlage bei – 2016 waren es erst 21 Prozent. Bis 2021 soll der Anteil auf 46 Prozent ansteigen. Das sind Ergebnisse der Studie 'Native Advertising Trends 2018', der von FIPP und dem Native Advertising Institute herausgeben wird. Für die Untersuchung wurden 150 Magazinverlagsmanager in 41 Ländern befragt.

Weitere Ergebnisse der Studie: 51 Prozent der befragten Verlagsverantwortlichen bezeichnen Native Advertising für ihr Unternehmen als "sehr wichtig" (2017: 46 %). 29 Prozent beschäftigen für die Werbeform ein eigenes Sales-Team. Dass Native Advertising immer beliebter wird, liegt auch an den höheren Preisen: 61 Prozent der Befragten geben an, für Advertorials & Co. mehr zu verlangen als für herkömmliche Werbung.

Hier geht es zum Download der Studie.