%%%'Die Zeit' startet vierteljährliches Mittelstandsmagazin%%%

'Die Zeit' bringt ein neues Wirtschaftsmagazin für den Mittelstand heraus. 'Zeit für Unternehmer' erscheint ab März 2019 viermal im Jahr und wird rund 80.000 Entscheidern zugestellt. Konzipiert und produziert wird das Heft in der Wirtschaftsredaktion der 'Zeit'. Verantwortlicher Redakteur ist Jens Tönnesmann, Herausgeber ist Ressortchef Uwe Jean Heuser.

In dem Magazin geht es um Fragen wie "Was bedeuten Digitalisierung und Globalisierung konkret?", "Wie werden wir attraktiv für junge Talente?", "Welche Rolle haben wir in der Gesellschaft?", "Hat die Politik uns im Boom vergessen?" oder "Müssen wir im Ringen um Demokratie und Marktwirtschaft mehr Haltung zeigen?"

Herausgeber Uwe Jean Heuser erklärt: "Es ist ein Magazin auf Augenhöhe, in dem Unternehmer zu den Lesern sprechen, Politiker mit ihnen diskutieren und Experten ihnen Möglichkeiten aufzeigen. Das Heft beschreibt unternehmerische Leistungen im Detail – Ideen und neue Wege, unerwartete Lösungen wie auch folgenreiche Fehler."