%%%Axel Springer Audio GmbH tritt der Radiozentrale bei%%%

Die Radiozentrale, Berlin, startet mit einem neuen Mitglied in das Jahr 2019: Die Axel Springer Audio GmbH ist der Gattungs-Initiative zum 1. Januar beigetreten. In der Gesellschaft bündelt der Medienkonzern sein gesamtes Audio-Portfolio. Hierzu gehören über 20 direkte und indirekte Beteiligungen an regionalen Radiomarken wie beispielsweise Antenne Bayern, FFH, ffn, Radio Hamburg, Antenne1 oder Radio NRW, aber auch an Online Audio Unternehmen wie der Webradio-Plattform laut.fm oder der US-Podcast-Plattform Art19.

Mit diesem Beitritt schließen sich nun insgesamt 78 öffentlich-rechtliche und private Radiostationen sowie Unternehmen der Radioindustrie unter dem Dach der Radiozentrale zusammen.

Die Gattungs-Initiative Radiozentrale versteht sich als gemeinsame Plattform öffentlich-rechtlicher und privater Radiostationen sowie der gattungsnahen Unternehmen der Radioindustrie. Die Radiozentrale hat sich die Positionierung des Mediums Hörfunk sowie die umfassende Information über das (Werbe-)Medium Radio zum Ziel gesetzt.