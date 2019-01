%%%Panini erwirtschaftet über eine halbe Milliarde Euro dank Fußball-WM%%%



Schon zur WM 1970 in Mexiko produzierte Panini ein Sticker-Album

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland 2018 sorgt bei der Panini-Gruppe für einen wahren Geldregen. Das Medienunternehmen mit Hauptsitz in Modena, Italien, konnte im abgelaufenen Jahr seine Erlöse auf über eine halbe Milliarde Euro steigern, genau genommen auf 536 Millionen Euro. Das teilte Antonio Allegra, Italian Market Director des Unternehmens, mit.

Der Umsatz von Panini ist in Jahren, in denen eine Fußball-WM stattfindet deutlich höher als in Jahren ohne entsprechendes sportliches Großereignis.

