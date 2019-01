%%%Neustrukturierung bei den Funke-Zeitschriften%%%

Die Funke Mediengruppe mit Hauptsitz in Essen geht in ihrem Magazinbereich neue Wege: Mit einem zentralen Content Hub in Ismaning sollen die Titel künftig ihre Inhaltstiefe in den Themenfeldern Gesundheit, Reise, Ratgeber, Food, Mode und Beauty verbessern. Das neu gebildete 'Center of Quality' beliefert ab sofort alle Frauen- und Programmzeitschriften der Funke Mediengruppe (darunter 'Bild der Frau', 'Frau im Spiegel', 'die aktuelle', 'Hörzu', 'Gong' und 'Hörzu Gesundheit').

"Wir führen unsere bewährten Teams mit den hochqualifizierten Fachredakteurinnen und -redakteuren zu einer schlagkräftigen Einheit zusammen“, sagt Funke-Geschäftsführer Andreas Schoo. "So können wir kompetent und flexibel auf sämtliche Marktbedürfnisse reagieren. Alle unsere erfolgreichen Titel und damit auch die Millionen an Leserinnen und Lesern werden von dem neu gegründeten 'Center of Quality' profitieren." Geleitet wird das Center vom Führungstrio Viola Wallmüller, Barbara Braam-Marx und Georg Francken, die an Sonja Oster, Geschäftsführerin der Funke Women Group berichten.

Auch bei den Funke-Programmzeitschriften gibt es Veränderungen: Ab Februar werden alle Objekte unter der Führung von Gesamt-Chefredakteur Christian Hellmann in Hamburg produziert. Damit stoßen zur wöchentlichen 'Hörzu', der 14-täglichen 'TV Digital' und den Titeln 'Gong', 'Bild+Funk' und 'Hörzu Wissen' nun auch die 14-tägliche 'TVdirekt' mit ihrem Ableger 'TVdirekt XXL' sowie die 4-wöchentlichen Blätter 'nurTV', 'TV Sudoku' und 'TVclever'. Die Verlagsgeschäftsführung für alle Programmzeitschriften liegt bei Jochen Beckmann.

Mantelredaktion der 'TVdirekt' in Ismaning wird geschlossen

Mit der Neuordnung wird die Mantelredaktion der 'TVdirekt' am Standort München/Ismaning geschlossen. Für die Mitarbeiter werden nach Verlagsangaben andere Beschäftigungsmöglichkeiten geprüft. Ob Chefredakteur Carsten Pfefferkorn geht, ist bislang unklar. Mit ihm werden Gespräche geführt.

Ebenfalls unter einem neuen Dach fasst Funke die Mitarbeiter der Portalgeschäfte (z.B. LifeLine oder die Electronic Program Guides) organisatorisch in einer eigenen Gesellschaft zusammen.