%%%Großbritannien: Bauer verkauft Musik-TV-Beteiligung an Channel 4%%%

Der britische Sender Channel 4 (C4) hat die TV-Gruppe The Box Plus Network, zu dem Musik- und Unterhaltungskanäle wie 4Music und The Box gehören, jetzt vollständig übernommen. Bisher wurde das britische Fernseh-Network gemeinsam mit der Hamburger Bauer Media Group betrieben, die 50 Prozent der Anteile hielt.

Der werbefinanzierte öffentlich-rechtliche Kanal C4 besaß seit 2007 die Hälfte des Musik-Networks. Es besteht aus sieben Kanälen, darunter Box Upfront, Box Hits, Kiss, Magic und Kerrang.

Keith Underwood, Chief Operating Officer von C4 und Vorstandsmitglied von The Box Plus Network, erklärt: "Diese Akquisition ist Teil unserer umfassenderen Strategie, um das Engagement beim Jugendpublikum zu verbessern."

Bauer verfügt in Großbritannien über ein breites Medienportfolio. Neben Magazinen zählt dazu auch das wichtige Hörfunk-Geschäft. Bauer Media UK ist landesweit zweitgrößter Anbieter kommerzieller Radiosender und mit 16 Millionen Zuhörern pro Tag Marktführer beim digitalen Radio.

Mehr über die Bauer Media Group in der neuen 'new business'-Printausgabe 1-3/2019. Hier bestellen.