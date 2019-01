%%%ProSieben sichert sich Fußball-Rechte der U21-Nationalmannschaft%%%

Der Münchener Sender ProSieben und sein Ableger ProSieben Maxx fahren mit den NFL-Übertragungen regelmäßig überdurchschnittliche Quoten ein. Nun erweitert sich das Programm-Angebot um Fußball. Wie ProSiebenSat.1 mitteilt, haben sich der Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dieSendergruppe auf einen umfangreichen Rechte-Deal geeinigt.

Die beide Kanäle werden in den kommenden vier Jahren die Qualifikationsspiele der deutschen U21-Nationalmannschaft auf dem Weg zu den Europameisterschaften 2021 und 2023 zeigen. Los geht es am 26. März 2019 mit der Übertragung der Begegnung zwischen den U21-Teams von Deutschland und England. Gezeigt wird der letzte Test vor der EM 2019 auf ProSieben Maxx. Mit der neuen Rechte-Vereinbarung wird ProSieben erstmals in seiner Geschichte ein Fußball-Länderspiel ausstrahlen.

"Die Kooperation mit dem DFB ist ein Meilenstein für ProSieben und ProSieben Maxx", sagt Daniel Rosemann, Senderchef ProSieben/ProSieben Maxx. " Zum ersten Mal sichern wir uns langfristige Fußballrechte. Mit der NFL haben wir auf unseren beiden Sendern gezeigt, wie wir Sport modern und lässig übertragen. Das wollen wir jetzt mit der deutschen U21- Nationalmannschaft ähnlich machen. Die jungen (TV-)Wilden freuen sich sehr auf die jungen (Fußball-)Wilden."