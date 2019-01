%%%Axel Springer hy holt Partner ins Boot%%%

Axel Springer hy bietet Beratungsleistungen zur digitalen Transformation künftig zusammen mit Klöckner & Co über deren Digitaleinheit kloeckner.i an. Die Partnerschaft umfasst die Themen Analyse, Strategie, Kulturwandel, Company Building, Plattform-Bau, Investing und Venturing.

Axel Springer hy ist ein Unternehmen der Axel Springer SE und wurde Anfang 2017 gegründet. Die 40-köpfige Firma berät Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation, beim Kulturwandel, beim Entwickeln einer Strategie und bei deren Umsetzung.

Der Duisburger Stahlhändler Klöckner & Co hat 2014 mit kloeckner.i ein eigenes Unternehmen für Digitalisierung in Berlin gegründet. kloeckner.i entwickelt digitale Lösungen und steuert die Online-Marketing-Aktivitäten des Mutterkonzerns. Aktuell arbeiten rund 90 Mitarbeiter aus den Bereichen Produktinnovation und -entwicklung, UX und Design, Online Marketing, Business Analytics sowie Customer Care bei kloeckner.i. Zukünftig will das Unternehmen auch digitale Beratungsdienstleistungen für externe Kunden anbieten.