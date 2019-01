%%%'Bravo Girl' startet Anti-Mobbing-Kampagne auf Instagram %%%





Unter dem Motto 'Girls support Girls' startet 'Bravo Girl' aus der Bauer Media Group zusammen mit Instagram eine Kampagne, die sich gegen Mobbing unter jugendlichen Mädchen richtet. Anstelle von Ausgrenzung sollen die Ermutigung und die gegenseitige Unterstützung von Mädchen im Teenager-Alter im Vordergrund stehen.

In der Zielgruppe bekannte Influencerinnen wie Lisa und Lena, JuliaBeautx und Diana zur Löwen zeigen im Rahmen der Kampagne ihr Gesicht und verschaffen dem Thema Gehör. Die bis Mitte April laufende Kampagne verläuft in drei Phasen mit verschiedenen Schwerpunkten zum Thema Anti-Bullying.

In Phase eins geht es um die Frage "Was denken Mädchen eigentlich voneinander?". Neben einer Umfrage zum Umgang untereinander werden Erfahrungsberichte geteilt und spezielle Ursachen für Mobbing erläutert. In Phase zwei und drei soll die Zielgruppe ihre eigene Stärke finden und auch zeigen, etwa durch die Erfüllung von gemeinsamen Aufgaben und Zielen

Neben den Kanälen der Influencerinnen gibt es Beiträge auf den Instagram-Accounts von 'Bravo Girl' und 'Bravo' sowie eine begleitende Doku mit drei Folgen auf IGTV auf dem Instagram-Account von 'Bravo Girl'. Ein eigener Channel zeigt zudem wöchentlich neue Online-Artikel und Community-Aktionen. Zudem greifen Artikel in drei Printausgaben ('Bravo Girl' 2, 3 und 4/2019) das Thema auf.