%%%Schnittmuster-Magazin 'Burda Easy' verdoppelt Erscheinungsfrequenz%%%



'Burda Easy' erscheint künftig vier Mal pro Jahr

'Burda Easy', das Schnittmuster-Heft für Nähanfänger von 'Burda Style', verdoppelt im neuen Jahr die Erscheinungsfrequenz: Ab der Ausgabe 'Burda Easy F' (Frühling, EVT: 16.01.2019) kommt das Magazin vier statt zwei Mal jährlich an den Kiosk.

'Burda Easy' gibt es seit mehr als zehn Jahren und hat eine Druckauflage von rund 60.000 Exemplaren. Ab 2019 ist das Magazin erstmals im Abonnement erhältlich. Der Copypreis liegt bei 6,90 Euro.

"'Burda Easy' richtet sich mit praktischen Einzelschnittmustern und verständlichen Step-by-Step-Anleitungen an trendorientierte Näheinsteiger, die Spaß am individuellen Outfit haben", sagt Philipp Weber, General Manager beim Verlag Aenne Burda in Offenburg. "Mit zwei zusätzlichen Ausgaben im Jahr möchten wir Kunden mit wenig Zeit fürs Lieblingshobby saisonal bedienen und unsere Marktposition im Einsteiger-Segment ausbauen."