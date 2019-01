Digital First Media will Verlag von 'USA Today' übernehmen

Der US-Medienkonzern Digital First Media (offizieller Name ist Media News Group, dba Digital First Media) hat ein Angebot in Höhe von 1,36 Milliarden Dollar (knapp 1,2 Mrd. Euro) für den Verlag Gannett aus Tysons Corner, Virginia (USA), abgegeben. Gannett gibt u.a. die Tageszeitung 'USA Today' heraus, die bis 2009 das auflagenstärkste Blatt in den Vereinigten Staaten war. MNG hat in der Vergangenheit wiederholt sanierungsbedürftige Medien aufgekauft und dann stark auf die Kostenbremse gedrückt. Im Portfolio des Unternehmens aus Denver befinden sich rund 100 Zeitungen und weitere Publikationen. Bei Gannett erscheinen in etwa ebenso viele.



