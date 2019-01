%%%Vox-Kochsendung 'Kitchen Impossible' erhält niederländische Adaption%%%

Der internationale Siegeszug der Vox-Kochshow 'Kitchen Impossible' setzt sich fort: Nachdem die Produktionsfirma Endemol Shine das Format im Oktober 2018 nach Frankreich an TMC verkauft hat, soll nun auch eine niederländische Version an den Start gehen. Geplant ist, die Show noch im Januar 2019 unter dem Namen 'Herman Tegen De Rest' beim privaten TV-Sender RTL 4 auszustrahlen. Gastgeber der Adaption ist der in den Niederlanden bekannte Küchenchef Herman de Blijker. In der Sendung müssen Spitzenköche landestypische Speisen ohne Zutatenliste nachkochen.

In Deutschland geht 'Kitchen Impossible' derweil bereits in die vierte Staffel: Ab dem 3.2.19 sind sieben neue Folgen sonntags um 20.15 Uhr bei Vox zu sehen. Im Wettstreit der Spitzenköche muss sich Tim Mälzer dieses Mal unter anderem gegen Ali Güngörmü, Lukas Mraz und Max Stiegl behaupten. Zuletzt erreichte das Format am Sonntagabend rund 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Der Koch-Wettbewerb wurde bislang zwei Mal mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und war unter anderem für den Grimme-Preis nominiert.