%%%NBC Universal steigt ins Geschäft der Streaming-Dienste ein%%%

Die Liste der geplanten Streaming-Dienste wird immer länger: Nach Apple, Warner Media und Disney hat nun auch NBC Universal, Tochterunternehmen von Comcast mit Sitz in New York City, ein eigenes VoD-Portal angekündet. Das berichtet der ebenfalls zum Konzern gehörende Nachrichtensender CNBC. Geplant ist der Launch des Angebots für das Frühjahr 2020. Die noch namenlose Plattform soll in den USA und anderen "wichtigen" Märkten verfügbar sein. Ob der Dienst, auch in Deutschland an den Start gehen soll, ist derzeit noch unklar.

Der neue Streaming-Service soll für Kunden der Pay-TV-Sender von Comecast kostenlos sein, beinhaltet aber Werbeeinblendungen. Nicht-Kunden haben die Möglichkeit, Comecast unabhängig von einem klassischen Pay-TV-Abo zu buchen. Für einen monatlichen Preis von zwölf US-Dollar sollen die Inhalte ohne Werbeunterbrechungen abrufbar sein.

Bei der strategischen Ausrichtung will NBC Universal indes neue Wege gehen: Wie CNBC berichtet, sollen Inhalte des Unternehmens auch weiterhin an andere Studios und Plattformen lizensiert werden. Nur "bestimmte Titel" will man exklusiv anbieten. Nähere Details blieb der Anbieter allerdings schuldig. Andere Wettbewerber wie Disney hatten zuletzt angekündigt, beim Serien- und Film-Auswahl auf Exklusivität setzen zu wollen. Der Mickey Mouse-Konzern hatte daraufhin Lizenzverträge mit Netflix etwa zu Marvel-Inhalten nicht verlängert.