%%%Verimi gewinnt Samsung als neuen Partner%%%

Das Partner-Netzwerk der Identitätsplattform Verimi, Berlin, wächst weiter: Neu an Bord ist das Technologie-Unternehmen Samsung Electronics Co. Ltd. Der Elektronikhersteller tritt einem Gesellschafterkreis von zwölf internationalen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen bei. Dazu gehören etwa Allianz, Axel Springer, Bundesdruckerei, Daimler, Deutsche Bahn, Deutsche Bank und Postbank, Deutsche Telekom, Lufthansa und Volkswagen Financial Services.

Verimi ist ein deutscher Log-In-Dienst, der es Nutzern ermöglicht, ihre Personenbezogene Daten und Zugangsdaten selbst zu verwalten. Zudem bietet die Plattform Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen eine europäische Alternative zu etablierten Anmelde- und Registrierungssystemen an. Der Anmeldeservice starte im April 2018.

Markus Pertlwieser, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von Verimi, sagt: "Die jüngsten Datenskandale unterstreichen die Notwendigkeit von Plattformen wie Verimi, die zum Schutz der Nutzer beitragen und ihnen mehr Kontrolle über ihre digitale Identität geben. Als weltweit größter Hersteller von elektronischen Geräten ist die Unterstützung durch Samsung ein entscheidender Gewinn für Verimi und ein weiterer relevanter Schritt Richtung mehr Datensicherheit für Millionen von Europäern."

Im November 2018 integrierte Verimi die Angebote der Gesellschafter Allianz, Axel Springer und Deutsche Telekom in seinen Log-In-Dienst. Hier erfahren Sie mehr.