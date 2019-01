%%%Sport 1 sichert sich Highlights der Virtual Bundesliga für alle Plattformen%%%

Im Jahr 2019 legt der in Ismaning ansässige Privatsender Sport 1 große Hoffnungen in das E-Sports-Segment: In der kommenden Woche startet ja bekanntlich mit eSports 1 der erste lineare TV-Sender für E-Sports in Deutschland. Nun hat das Medienunternehmen Highlight-Rechte an der neu strukturierten TAG Heuer Virtual Bundesliga 2018/2019 in Deutschland, Österreich und der Schweiz erworben.

Im Rahmen einer Partnerschaft mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL) sind künftig Ausschnitte aus den Fifa 19-Wettbewerben VBL Club Championship, VBL Playoffs und VBL Grand Final 2018/2019 auf den Plattformen des Sportsenders zu sehen.

Die Spielzusammenfassungen der Virtual Bundesliga, bei der in diesem Jahr neben dem Einzeltitel des Deutschen Meisters erstmals auch der Titel des Deutschen Club-Meisters vergeben wird, werden regelmäßig im Magazin 'Inside eSports' im Free-TV auf Sport 1 und auf dem neuen Pay-TV-Sender eSports 1 ausgestrahlt. Zudem sind Highlight-Videos auf Sport1.de und in den sendereigenen Apps verfügbar.



Bereits in den vergangenen zwei Jahren übertrug Sport 1 Events der TAG Heuer Virtuellen Bundesliga im Free-TV. Die exklusiven Live-Rechte für die diesjährige Saison der VBL liegen bei der ProSiebenSat.1 Group.