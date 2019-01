%%%SPD-Holding ddvg erzielt 2017 geringeres Ergebnis - Sanierungsdruck beim 'ÖKO Test Magazin'%%%

Die SPD Medienholding Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH (ddvg), Hauptsitz Berlin, hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem Ergebnis nach Steuern von 5,5 Mio. Euro abgeschlossen. Das sind 2,7 Mio. Euro weniger als 2016. Der Gewinnvortrag ist damit auf rund 19,1 Mio. Euro gestiegen. Für den Schatzmeister der Eigentümerin SPD, Dietmar Nietan, "ist das ein respektables Ergebnis in schwierigen Zeiten und vor allem auch deshalb beachtlich, weil die ddvg ihren seit 2013 eingeschlagenen Investitionskurs auch 2018 fortgeführt hat". Aus dem Bilanzgewinn wurde im Laufe des Jahres 2018 ein Betrag von netto 5,5 Mio. Euro an die SPD ausgeschüttet.

Unter den ddvg-Verlagen schüttete 2017 lediglich die Madsack Medien Gruppe einen höheren Gewinn aus als im Jahr zuvor; das Ergebnis der Vorjahre war noch durch hohe Restrukturierungsaufwendungen aus dem Projekt 'Madsack 2018' belastet. Die weiteren Printbeteiligungen der ddvg lieferten leicht schlechtere Ergebnisse als im Vorjahr, waren aber alle profitabel. Die Ergebnisabführungen aus Rundfunkbeteiligungen entwickelten sich leicht positiv gegenüber dem Vorjahr, der Geschäftsverlauf der parteinahen Beteiligungen der ddvg war deutlich besser als im Vorjahr.

Das Eigenkapital der ddvg erhöhte sich 2017 leicht auf 60,6 Mio. Euro (Vorjahr: 59,8 Mio. Euro). Damit liegt die Eigenkapitalquote jetzt bei 57,5 Prozent (Vorjahr: 55 Prozent). Der Anlagedeckungsgrad, der aus dem Quotienten zwischen langfristig gebundenen Anlagevermögen zu langfristig gebundenen Kapital gebildet wird, betrug 72,3 Prozent (Vorjahr: 69,3 Prozent). Das Jahresergebnis 2017 in Höhe von 5,5 Mio. Euro entsprach einer Eigenkapitalrendite nach Steuern von 9,1 Prozent und einer Gesamtkapitalrendite nach Steuern von 5,2 Prozent.

Die ddvg hat auch im Geschäftsjahr 2017 weiter in den Aufbau digitaler Neugeschäfte investiert. So haben sich Avocadostore.de sowie Utopia.de sehr erfolgreich entwickelt und erlauben einen optimistischen Blick nach vorn. Das noch im Aufbau befindliche Digital-Unternehmen Lokalportal erreichte die gesteckten Entwicklungsziele. Das Unternehmen Locafox vollzog 2017 eine strategische Neuausrichtung und strebt eine Position als Technologieführer an.

Ähnliches Ergebnis für 2018 erwartet

Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet die Geschäftsführung der ddvg trotz des anhaltenden Margendrucks ein Ergebnis in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Im Herbst 2018 trennte sich die ddvg im Rahmen eines Management Buyouts vom China-Engagement. 2015 hatte sich die ddvg zusammen mit der ÖKO Test Holding AG an dem Projekt CAVETE beteiligt, da einige der chinesischen Mit-Investoren nicht bereit waren, das Projekt weiter zu finanzieren, hat auch die ddvg dieses Engagement beendet. Die erforderlichen Wertberichtigungen wurden bereits im Jahresabschluss 2017 verarbeitet.

Sanierungsfall ÖKO Test

Aktuell ist die ddvg mit der Sanierung der ÖKO Test Holding AG beschäftigt, in deren Tochter-GmbH das 'ÖKO Test Magazin' publiziert wird. Eine fehlgeschlagene Digitalstrategie, die falsche Ausrichtung der Sonderpublikationen des Verlags sowie ein nicht mehr ausreichend marktfähiges 'ÖKO Test Magazin' waren im April 2018 der Grund für die Neuaufstellung der Verlagsführung. In den Jahren 2017 und 2018 war die ÖKO Test Holding AG defizitär.