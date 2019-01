%%%Goldbach schnappt SevenOne Media Cittadino-Mandat weg%%%

Cittadino, ein Anbieter von Digital-out-of-Home-Medien mit Sitz in Düsseldorf, hat sein Mandat neu vergeben. Künftig vermarktet Goldbach Germany die mehr als 9.000 Screens an Autobahnen, Flughäfen, Einkaufszentren und in Innenstädten. Bislang war SevenOne Media als Partner an Bord. Für die DOOH-Tochter 7Screen bricht damit der Großteil der Flächen weg. Der ProSiebenSat.1-Vermarkter war erst 2016 in das DOOH-Geschäft eingestiegen.

Frank Möbius, Geschäftsführer von Goldbach Germany, sagt: "Wir freuen uns, mit Cittadino einen weiteren reichweitenstarken Partner gewonnen zu haben. Die Touchpoints von Cittadino ergänzen unser bestehendes Portfolio perfekt, insbesondere beim übergreifenden technologischen Vermarktungsansatz des Inventars."

Goldbach bietet seinen Kunden in Deutschland ein Vermarktungsportfolio in den Bereichen TV, Online Video, Smart TV und Digital out of Home (DOOH) an. Im DOOH-Bereich konnte vor kurzem das Inventar im Mall-Channel auf über 50 Einkaufszentren ausgebaut werden. Weitere Flächen zur DOOH-Vermarktung finden sich in Fitness-Studios, Drogerie- und Getränke-Märkten, Sportfachgeschäften sowie Taxen. Mit dem neuen Deal mit Cittadino baut Goldbach seine DOOH-Reichweite auf mehr als 530 Millionen Werbekontakte monatlich aus.