%%%Test von 'Bild Politik' startet am 8. Februar 2019%%%

Die im Dezember von Axel Springer, Berlin, angekündigte Zeitschrift 'Bild Politik' wird ab dem 8. Februar 2019 testweise in Hamburg und im angrenzenden Umland sowie in Lüneburg und Lübeck erscheinen. Das wöchentliche, gedruckte Politikmagazin von 'Bild' ist jeden Freitag an ausgewählten Verkaufsstellen für einen Copy-Preis von 2,50 Euro erhältlich. Die Zeitschrift im kompakten Magazinformat umfasst rund 50 Seiten.

'Bild Politik' gibt es auch digital als E-Paper auf www.bild-politik.de und im iKiosk von Axel Springer. Der Test wird von Objekt- und Redaktionsleiterin Selma Stern, 32, und Nikolaus Blome, 55, ebenfalls Redaktionsleiter'Bild Politik' sowie Politikchef und stellvertretender Chefredakteur 'Bild', verantwortet. Beide haben das Konzept des Magazins gemeinsam entwickelt.