Hundeprofi Martin Rütter mit neuer Zeitschrift

Noch eine Personality-Zeitschrift: Ab sofort ist der Titel 'Rütter – das Magazin' am Kiosk erhältlich. Darin dreht sich alles um den TV-bekannten Hundeprofi. Das 96 Seiten starke Heft ist voll mit Tipps zur Hunde-Erziehung, verrät aber auch Persönliches über den deutschen Trainer-Star: Welcher Rasse-Typ ihm selbst entspricht ("Ich wäre ein Mix aus Border Collie und Jack Russell Terrier"), ob er vor seinen Live-Shows Aufregung verspürt ("Ich habe keinen trockenen Hals oder so. Den hatte ich, wenn ich in der Schule in Mathe drankam") oder welche Erinnerung er an seine Anfangszeit hat.

Der Copypreis beträgt 3,95 Euro, das Magazin erscheint in der Ein Herz für Tiere Media GmbH (GeraNova Bruckmann, München).