%%%Netflix steigert weltweite Abonnentenzahl im 4. Quartal um 8,8 Millionen Abonnenten%%%

Der Streaming-Dienst Netflix wächst weiter: Wie aus den aktuellen Quartalszahlen des US-Streaming-Dienstes hervorgeht, stieg die Zahl der Abonnenten im 4. Quartal 2018 um 8,8 Millionen auf insgesamt 139 Millionen. Das Wachstum ist vor allem auf den internationalen Markt zurückzuführen: Hier entschieden sich 7,3 Millionen Menschen für ein Abo. Trotz der positiven Entwicklung blieb der Zuwachs unter den Erwartungen: Reed Hastings, CEO von Netflix, hatte für den Zeitraum eine Steigerung von 9,4 Millionen Kunden prognostiziert.

Ebenfalls positiv entwickelten sich die Erlöse, auch wenn Investitionen in Inhalte – 13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 – das Ergebnis drücken: Im vergangenen Quartal betrug der Umsatz 4,2 Milliarden US-Dollar (+27 Prozent im Vergleich zu 4. Quartal 2017). Gleichzeitig sank der Gewinn auf 144 Millionen US-Dollar – ein Minus um 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Jahr 2018 schloss die VoD-Plattform mit einem Umsatz von 15,8 Milliarden US-Dollar (2017: 11,7 Milliarden US-Dollar) und einem Gewinn von rund 1,2 Milliarden US-Dollar (2017: 559 Millionen US-Dollar) ab.

Grund für den geringeren Gewinn sind die massiven Ausgaben für Eigenproduktionen, die das Angebot für Zuschauer attraktiv halten sollen. Neben Amazon Prime und Hulu (im US-Markt) planen zahlreiche Medienunternehmen, in den kommenden zwei Jahren eigene Streaming-Dienste an den Start zu bringen. Dazu zählen unter anderem Apple, Warner Media und Disney. Zuletzt waren auch Ambitionen von NBC Universal bekannt geworden. In diesem Zuge haben etliche Anbieter ihre Lizenzverträge mit Netflix auslaufen lassen.

Erst in dieser Woche hatte Netflix angekündigt, die Abo-Preise für US-Kunden anzuheben. Hier lesen Sie mehr.