%%%ZDF verlängert Sonntags-Ausgabe von 'heute-journal'%%%

Mehr Sendezeit für das 'heute-journal' am Sonntag: Ab dem 31. März 2019 wird die ZDF-Nachrichtensendung am zuschauerstärkste TV-Abend der Woche von derzeit 15 auf dann 30 Minuten verlängert. Dr. Thomas Bellut, Intendant des ZDF, begründet diesen Schritt mit spürbar zugenommenen "Interesse an verlässlichen Informationen und Orientierung".

Das 'heute-journal' erreichte im Jahr 2018 rund 14,1 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern ab drei Jahren und dem den höchsten Wert seit 1995. Nach Angaben des ZDF war das Format damit das erfolgreichste Nachrichtenmagazin im deutschen Fernsehen. Im Schnitt sahen im vergangenen Jahr 3,77 Millionen Zuschauer die Sendung.