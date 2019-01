%%%RTL Radio erhöht Anteile an 93,6 JAM FM von 10 auf 49,9 Prozent%%%

Das RTL Radio Center Berlin, eine hundertprozentige Tochter von RTL Radio Deutschland, hat seine Anteile am Berliner Jugendsender 93,6 JAM FM von bislang 10 Prozent auf 49,9 Prozent erhöht. Die restlichen Anteile halten Roland Specker und Carolin Häublein. Im Jahr 2014 war das RTL Radio Center Berlin bei 93,6 JAM FM mit einem Anteilserwerb in Höhe von zehn Prozent eingestiegen. Ab diesem Zeitpunkt sendete die Station aus dem Berliner Funkhaus am Kurfürstendamm, in dem auch die Sender 104.6 RTL und 105‘5 Spreeradio angesiedelt sind.

Stephan Schmitter, CEO RTL Radio Deutschland, sagt: "Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft im Kreis der Gesellschafter mit der Aufstockung der Anteile am Sender noch intensivieren zu dürfen. Seit 2014 beschreiten wir gemeinsam einen sehr erfolgreichen Weg im Berliner Radiomarkt und haben 93,6 JAM FM in dieser Zeit auch zu einer starken Digitalmarke für die 14- bis 29-Jährigen entwickelt. Ich bin davon überzeugt, dass das Programm auch zukünftig attraktiv und zielgruppengerecht gestaltet wird und sich unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte fortschreibt."

Carolin Häublein, Geschäftsführerin und Gesellschafterin von 93,6 JAM FM, erklärt: "Wir sind sehr glücklich über die Intensivierung der Gemeinschaft mit RTL im Gesellschafterkreis. Wir haben in den letzten Jahren zusammen viel erreicht und freuen uns, das große Know-how unseres Partners mit der Aufstockung noch enger an uns binden zu können. Damit sichern wir langfristig den Fortbestand des Senders und gleichzeitig seine programmliche Eigenständigkeit."

Mehr zu den derzeitigen Aktivitäten von RTL Radio lesen Abonnenten von 'new business' in der aktuellen Printausgabe.