%%%DAZN führt Werbung ein%%%

Der Sport-Streaming-Dienst DAZN, Teil der Perform Group mit Sitz in London, hat am vergangenen Wochenende erstmals Werbung innerhalb seines deutschsprachigen Angebots ausgestrahlt. Das teilte der 2016 gestartete Dienst seinen Nutzern vorab via Twitter mit. Es handelte sich dabei um kurze Werbeclips, die vor und nach "Live- und On-Demand-Fußball-Übertragungen" ausgespielt wurden. Unterbrecherwerbung soll es vorerst nicht geben.

"Die Kooperationen [Anm. der Redaktion: mit Werbepartnern] sind ein Weg, wie wir weiterhin in die besten Inhalte und innovative Technologien investieren können & EUCH [SIC!] auch in Zukunft den besten Sport zu einem günstigen Preis zu bieten", schrieb DAZN in einem Tweet. Die Plattform zeigt unter anderem Live-Spiele der Fußball-Champions-League sowie Highlights der 1. Fußball-Bundesliga. Das monatlich kündbare Abo ist für 9,99 Euro erhältlich und war bislang komplett werbefrei.