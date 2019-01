%%%RTL II verlängert diesjährige 'Love Island'-Staffel%%%



Das RTL II-Format 'Love Island' erhält mit der diesjährigen dritten Staffel mehr Sendezeit (Foto: RTL II)

Die Reality-Show 'Love Island' entwickelte sich mit der zweiten Staffel im vergangenen Jahr zu einem großen Erfolg für den Privatsender RTL II. Nicht nur in der linearen Ausstrahlung, auch die On-Demand-Nutzung erfreute sich in der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen hoher Beliebtheit. Nun hat der Grünwalder TV-Kanal die Laufzeit des Formats erhöht. Die dritte Staffel der Dating-Show ist diesen Sommer vier Wochen lang im Programm zu sehen und damit eine Woche länger als bisher.

"Love Island‘ ist ein absolutes Highlight in unserem Portfolio", sagt Andreas Kösling, Geschäftsführer vom RTL II-Vermarkter El Cartel Media. "Unsere Kunden können ihre Zielgruppen auf allen Kanälen rund um die Uhr ansprechen und echtes Storytelling betreiben. Wir haben in den vergangenen Staffeln hervorragende Partner gewonnen und garantieren auch in diesem Jahr außergewöhnliche und passgenaue Markenkampagnen."

Im Jahr 2018 erzielte 'Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe' mit der TV-Ausstrahlung durchschnittlich 9,3 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) und 18,3 Prozent Marktanteilen bei den Zuschauern zwischen 14 und 29 Jahren. Auf den Online-Kanälen TV Now, rtl2.de, HbbTV und der App zählte das Format im Sendezeitraum rund 22 Millionen Videoviews. Der erstmals angebotene YouTube-Kanal verzeichnete etwa 15 Millionen Videoviews.