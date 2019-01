%%%Mediengruppe RTL gliedert Watchbox vollständig in TV Now ein%%%

Die Special-Interest-Angebot Watchbox, Teil der Mediengruppe RTL Deutschland mit Sitz in Köln, wird in die Streaming-Plattform TV Now integriert. In diesem Zuge stellt die Sendergruppe das Portal als eigenständiges Angebot Ende März 2019 ein. Künftig sind die Watchbox-Inhalte in einem eigenen Bereich bei TV Now zu sehen.

Watchbox war im Jahr 2017 als Nachfolger von Clipfish gestartet und legt seinen Fokus auf Animes und Independent-Filme. Das bislang werbefinanzierte Angebot soll auch in Zukunft kostenlos bei TV Now abrufbar sein. Mit diesem Schritt stärkt die RTL-Gruppe ihren Streaming-Dienst TV Now, der mit dem Relaunch im Dezember 2018 breiter aufgestellt wurde und nun auch Inhalte unabhängig der Ausstrahlung auf den RTL-Sendern anbietet.