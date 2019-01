%%%Bertelsmann beteiligt sich an Digitalfonds für Investitionen in Afrika%%%

Der Gütersloher Bertelsmann-Konzern baut seine Aktivitäten in Afrika weiter aus. Das Unternehmen beteiligt sich mit einem Millionenbetrag am Fonds Partech Africa. Der 2018 aufgelegte Venture-Capital-Fonds investiert in afrikanische Start-up-Unternehmen aus dem Tech-Sektor. Er wird geführt vom renommierten internationalen Investmentunternehmen Partech und strebt ein Volumen von rund 100 Mio. Euro an.

Der Fonds hat bereits zwei Investitionen getätigt: zum einen in die Vertriebsplattform TradeDepot in Nigeria, die das Ziel hat, die Lieferkette im städtischen Einzelhandel zu optimieren und zu digitalisieren. Ein zweites Investment erfolgte in das südafrikanische Unternehmen Yoco, welches elektronisches Bezahlen im Einzelhandel ermöglicht. Weitere Investments sind geplant.

Für Bertelsmann ist die Beteiligung an dem Fonds ein weiterer Schritt zur Stärkung seiner Präsenz in Afrika: Anfang Januar vollzog das Unternehmen die Zusammenlegung seiner Customer Relationship Management-Geschäfte mit der marokkanischen Saham Group. Das neue Dienstleistungsunternehmen nimmt führende Marktpositionen in Europa, Afrika und dem Nahen Osten ein. Darüber hinaus ist Penguin Random House mit einem eigenen Standort in Afrika vertreten, RTL Group und BMG über Partnerschaften.