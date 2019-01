%%%'Living at Home' holt Influencerin Holly Becker ins Boot%%%



'Living at Home + Holy' erscheint zweimal im Jahr

Das Wohnmagazin 'Living at Home' aus der Deutschen Medien-Manufaktur (DMM), Münster, bringt zusammen mit der Interior-Bloggerin Holly Becker eine neue Zeitschrift auf den Markt. 'Living at Home + Holly' verbindet die Person Holly Becker mit dem Know-how des Wohnmagazins. Die Bloggerin gibt Tipps zum Einrichten und Dekorieren und stellt ihren eigenen Stil vor.

'Living at Home + Holly' kostet fünf Euro und erscheint mit einer Druckauflage von 100.000 Exemplaren und zwei Ausgaben jährlich. Die zweite Ausgabe kommt am 28. September 2019 in den Handel. Das Digital-Magazin erscheint auf Deutsch und Englisch.

Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) ist ein Tochterunternehmen des Landwirtschaftsverlags Münster und Gruner + Jahr, die zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Dort erscheinen neben 'Living at Home' Titel wie 'Landlust, 'Flow' und 'Essen & Trinken'.