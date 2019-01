%%%Presse-Einzelverkauf: Zahl der Verkaufsstellen sinkt leicht%%%

Der Pressegroßhandel versorgt derzeit 101.239 Verkaufsstellen in Deutschland und damit 3.199 (-3,1 %) weniger als noch ein Jahr zuvor - zum Vergleich: die Anzahl der Tankstellen in Deutschland liegt 2018 bei 14478 und Ende 2017 gab es 19.748 Apotheken in Deutschland. Das geht aus der Einzelhandelsstrukturanalyse 2018 (Ehastra) hervor, die der Bundesverband Presse-Grosso am 25. Januar 2019 publizierte.

Unter den Verkaufsstellen mit Presseangeboten nimmt vor allem die Anzahl großer Supermärkte und filialisierter Drogeriemärkte zu. Rückläufig sind hingegen Bäckereien, Presse-Fachgeschäfte sowie kleine Lebensmittelmärkte mit Presse-Angebot. Die Zahl der Filial-Standorte von Großformen des Einzelhandels, Tankstellen sowie Discountern, die über ein Presseangebot bewegen, bleiben stabil.

