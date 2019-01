%%%Fälscher-Skandal: Analyse der Relotius-Artikel bei Spiegel Online%%%

Der Fälscher-Skandal beim 'Spiegel' hat in den vergangenen Wochen für viel Aufsehen gesorgt. Rund 60 Texte waren im Nachrichtenmagazin oder auf Spiegel Online erschienen, die der Autor Claas Relotius geschrieben hat oder an denen er beteiligt war. Kurze Interviews sowie große Reportagen, für die Relotius oft mit Preisen ausgezeichnet wurde. Viele haben sich als in wesentlichen Teilen gefälscht herausgestellt. Der Verlag ist dabei, alle betroffenen Texte noch einmal durchzugehen: Einige werden gründlich nachrecherchiert und verifiziert, andere in Stichproben überprüft.

Bei Spiegel Online ist jetzt eine Liste von bislang analysierten 28 Relotius-Artikeln erschienen, die im Laufe der kommenden Wochen mit Erkenntnissen zu weiteren Texten aktualisiert wird. Hier die Details.