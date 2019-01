%%%Cover des Jahres 2018: 'Der Spiegel' überzeugt mit der Merkel-Sanduhr%%%





'Der Spiegel' Nummer 26 wurde von unserer Experten-Jury zum Cover des Jahres 2018 gekürt. Die raffinierte Illustration, die Merkel-Raute und Sanduhr miteinander verbindet, zusammen mit der Headline 'Endzeit' ließ den 'Spiegel' mit großen Schritten an allen anderen Nominierten vorbeiziehen. Auf der Shortlist standen die zwölf Monatsgewinner aus dem Jahr 2018, darunter waren insgesamt sechs 'Spiegel'-Titel. Die Plätze 2 und 3 belegen 'brand eins' 2/2018 und 'Mare' #130.

Das sagt die Jury zum Cover des Jahres 2016 'Der Spiegel' 26/2018:

Nadine Schlichte, Geschäftsführerin Kreation bei Butter: "Die Bildmarke der Kanzlerin gekonnt genutzt. Plakativ und schnell. Super!"

Frederik Wetzel, Creative Director bei Grabarz & Partner: "Intelligente Illustration mit sofort verständlicher Aussage."

Uwe Marquardt, Executive Creative Director bei Y&R: "Die Merkel-Sanduhr. Mein absolutes Cover-Highlight in 2018. Besser geht das nicht."

Peter Petermann, Chief Strategy Officer (zuletzt MediaCom China): "Ein 'denkendes' Visual und eine Headline, die es auf den Punkt bringt: besser kann ein Titel-Cover nicht sein."

Stefanie Tannrath, Managing Director Carat Deutschland: "Visuell wie inhaltlich stark!"

Michael Gollong, Creative Director bei Mutabor: "Die Übersetzung der oft zitierten Merkel-Pose in eine ablaufende Sanduhr ist nicht nur sehr passend gewählt, sondern überrascht auch durch einen anderen Blick auf eben diese Merkel-Raute."

Uwe C. Beyer, Creative Director beim Büro Freihafen Hamburg: "Lässige Visualisierung, einmaliges Markenzeichen, richtige Botschaft."

Peter Brawand, Geschäftsführender Gesellschafter von BrawandRieken: "Muttis Zeit läuft ab! Großartig dramatisiert mit DEM key visual ihrer Regierungszeit, der Merkel Raute. Tolle Idee, toll umgesetzt, und heute aktueller denn je..."

Alle Statements gibt es unter www.cover-des-monats.de. Das Interview mit Susanne Beyer, stv. Chefredakteurin des 'Spiegel', und die Expertenumfrage zu Trends in der Covergestaltung lesen Abonnenten von 'new business' in der aktuellen Printausgabe.