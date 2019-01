%%%Emetriq: Vor allem Rentner und Arbeitssuchende interessieren sich für das Dschungelcamp %%%

Das RTL-Dschungelcamp weckt vor allem das Interesse von Arbeitssuchenden und Rentnern. Das will das Hamburger Daten-Unternehmen Emetriq in seinen 'Audience Insights' herausgefunden haben und widerspricht damit der weitverbreiteten Ansicht, das RTL-Dschungelcamp sei eine Art "Guilty Pleasure" (zu deutsch: Vergnügen mit schlechtem Gewissen) der Intellektuellen.

Die Auswertung der Emetriq Audience Insights zeigt die Verteilung von Nutzern mit Interesse am Dschungelcamp im Vergleich zu dem Emetriq-Datenpool. Verglichen wurden die Merkmale Geschlecht, Alter, Haushaltsnettoeinkommen sowie Affinität. Außerdem sind Familien-, Bildungs- und Job-Status der User untersucht worden.

Demnach machen Menschen im Ruhestand einen Anteil von 20 Prozent unter den Interessierten aus, Personen ohne Erwerbstätigkeit kommen auf rund 19 Prozent. Angestellte sind mit 18 Prozent vertreten, eine kleinere Gruppe bilden die Selbstständigen mit elf Prozent.

In einem weiteren Teil der Studie beschäftigt sich Emetriq mit der Bildungsstruktur: 29 Prozent der Dschungelcamp-Interessierten verfügen über einen Schulabschluss, 21 Prozent tun dies nicht. Weitere 30 Prozent befinden sich in einer Ausbildung, 19 Prozent besuchen eine Hochschule.

Außerdem zeigt die Auswertung, dass Interessierte an der RTL-Realityshow im Schnitt zwischen 40 und 49 Jahren alt sind. Unter den 20- bis 29-Jährigen fällt das Interesse an der Show eher gering aus: Nur zehn Prozent der Befragten in dieser Altersgruppe finden laut Emetriq am Dschungelcamp Gefallen. Ein weiteres Ergebnis: 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus' wird von mehr Frauen (56 %) als Männern (44 %) favorisiert.

Ebenfalls Bestandteil der Untersuchung sind die Interessen der Dschungelcamp-Fans. So sind die an dem Format Interessierten besonders für Boulevard-Themen empfänglich. Auch zu den Themenbereichen Motorsport, Musik, TV & Hifi sowie Fußball weisen sie Affinitäten auf. Allerdings beobachteten die Studienautoren ähnlich hohe Werte auch bei Kunst und Kultur. Komplett kann das Image der Sendung als "Guilty Pleasure" für Intellektuelle also nicht entkräftet werden.