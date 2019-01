%%%NDR: Gebäude-Abriss und Neubau für 58 Mio. Euro%%%

Das nach Asbestfunden geschlossene NDR Büro-Hochhaus in Hamburg-Lokstedt wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Der NDR Verwaltungsrat folgte in seiner Sitzung am Freitag (25. Januar 2019) einer entsprechenden Empfehlung von Intendant Lutz Marmor. Das neue Funktionsgebäude soll an anderer Stelle auf dem Lokstedter Betriebsgelände errichtet werden. Es wird in etwa die gleiche Nutzfläche aufweisen wie das abzutragende Hochhaus. Die Zeitdauer für Planung, Genehmigung und Bau ist mit etwa vier Jahren veranschlagt. Parallel dazu kann der Rückbau des 1975 erbauten Hochhauses erfolgen, in dem Ende 2018 bei Umbauarbeiten Asbestreste und –verschleppungen aus der Bauphase gefunden wurden. "Schneller als ein Neubau wäre auch eine Asbestsanierung praktisch nicht zu realisieren, da das Hochhaus zunächst bis auf den Rohbauzustand entkernt werden müsste, bevor der Innenausbau beginnen könnte", heißt es in einer Erklärung des Verwaltungsrats.

Die Kosten einer vollständigen Kernsanierung inklusive neuer Gebäudetechnik lägen bei rund 50 Millionen Euro. Für die Alternative Neubau schätzt der NDR die reinen Baukosten auf voraussichtlich 46 Millionen, hinzu kommt der Aufwand für fachgerechten Abbruch des belasteten Hauses in Höhe von ca. 10 Millionen Euro sowie die Abschreibung des Restbuchwerts des alten Gebäudes von etwa 2 Millionen Euro – zusammen 58 Millionen Euro.

Weitere Kosten u. a. für die provisorische Unterbringung der Mitarbeiter in angemieteten Räumen und in Containern, die Abwicklung der Umzüge und der personelle Mehraufwand für Planung und Sanierung sollen rund 15 Millionen Euro für vier Jahre betragen.