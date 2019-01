%%%Magine TV tritt Endkundengeschäft an Zattoo ab%%%

Die TV-Streaming-Plattform Zattoo, Zürich, übernimmt zum 28. Januar 2019 das B2C-Geschäft von Magine TV Germany. Der schwedische Over-the-Top-Dienst stellt sein Angebot Ende Februar in Deutschland ein. In diesem Zuge erhalten 150.000 aktive Magine-Nutzer die Möglichkeit, das Premium-Abo von Zattoo zwei Monate lang kostenlos zu testen. Mit diesem Paket haben Kunden Zugriff auf mehr als 100 TV-Kanäle, darunter 70 Kanäle in HD-Qualität, und Funktionen für zeitversetztes Fernsehen wie Restart, Online-Aufnahmen (bis zu 30 Aufnahmen) und Live-Pausen (Unterbrechung des Live-Streams bis zu 90 Minuten).

Magine TV wurde im März 2013 in Schweden gegründet und ist seit April 2014 in Deutschland vertreten. Das Unternehmen will dich künftig mit seiner Video-Streaming-Plattform MaginePro auf das globale B2B-Geschäft konzentrieren und Video-Streaming-Lösungen für Webplattformen und Content-Anbieter anbieten.

"Unsere Mission ist es, eine exzellente TV-Streaming-Plattform aufzubauen, um immer mehr Nutzern Live- und On Demand-TV zu bieten. Dies sowohl unter unserer eigenen Marke als auch in Partnerschaften", sagt Nick Brambring, CEO von Zattoo International. "Wir bedauern, dass wir Magine als Partner bei der Entwicklung eines Marktes für moderne TV-Verbreitung in Deutschland verlieren. Dafür gewinnen wir mehr Nutzer und können somit noch stärker in unser Produkt investieren.

"Magine begann als Anbieter von Web-TV für Endkunden, verfolgt aber seit einiger Zeit die Strategie, in erster Linie ein Business-to-Business-Anbieter zu sein", sagt Kamal Bherwani, Chairman von Magine. "Entsprechend haben wir uns nun entschieden, nicht länger auf mehrere Geschäftsmodelle zu setzen, sondern uns auf unsere B2B-Strategie zu fokussieren. Bei Zattoo sind unsere Nutzer in guten Händen und können wie gewohnt hochwertiges Fernsehen mit einer Vielzahl von TV-Kanälen streamen."