%%%Condé Nast International startet weltweiten Fashion-Business-Newsletter%%%

Das Medienhaus Condé Nast International, Deutschlandsitz in München, startet am 29.1.2019 einen globalen Newsletter zur Fashion-, Beauty- und Luxusindustrie. Der 'Vogue Business'-Newsletter soll zweimal wöchentlich globale Trends und Marktdynamiken der Fashion-Industrie – von Design und Herstellung über Marketing und Distribution bis zur Nachwuchsförderung – sowie technologische Entwicklungen beleuchten. Das englischsprachige Angebot versteht sich als weltweite Schnittstelle zwischen Fashion-Industrie und angrenzenden Industrien wie der Tech-Branche. Vogue Business ist der erste Titel von Condé Nast International, der auf globaler Ebene entwickelt wurde.

Herausgegeben wird der Newsletter von einer in einer eigenständigen Einheit in der Hauptzentrale in London. Chefredakteurin des 'Vogue Business'-Newsletters ist Lauren Indvik. Die Mode- und Wirtschaftsjournalistin war zuvor zwei Jahre lang Leiterin des Bereichs Vogue International News and Features in London. Das namensgleiche Print-Magazin 'Vogue Business', das hierzulande zweimal jährlich erscheint, bleibt vom Launch des neuen Branchen-Newsletters unberührt.

"In der heutigen konsolidierten Medienlandschaft ist die Markteinführung eines neuen globalen Titels eine Seltenheit", sagt Wolfgang Blau, Präsident von Condé Nast International. "Kein Unternehmen der Welt beschäftigt so viele Modejournalisten unter einem Dach wie Condé Nast. Dank unseres globalen Netzwerks von Journalisten, Digital-Experten und Marktforschern hat das 'Vogue Business'-Team Zugang zu einer einzigartigen Fülle und Tiefe an Wissen – von lokalen Design-Trends bis zu internationalen Veränderungen in Herstellung, Technologie und Distribution."