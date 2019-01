%%%Bertelsmann gründet "Content Alliance"%%%

Beim Medien-Konzern Bertelsmann SE mit Stammsitz in Gütersloh gibt es ab Anfang Februar 2019 die "Bertelsmann Content Alliance". Diese neue Einheit unter Führung von G+J-Chefin Julia Jäkel steuert künftig die Zusammenarbeit aller deutschen Inhalte-Geschäfte des Konzerns - dazu gehören die Formate Buch, Musik, TV Film-Produktion, Radio und auch Magazine.

Mit dieser Content Alliance verfolgt Bertelsmann das Ziel, bereichsübergreifend gemeinsame Formate zu entwickeln und zu vermarkten. Mit der neuen Bertelsmann Content Alliance in Deutschland knüpft Bertelsmann an die Arbeit der Ad Alliance an, die seit 2017 die Kompetenzen von Vermarktern wie IP Deutschland und G+J EMS für Werbekunden und Media-Agenturen bündelt.

Vorsitzende des Boards der Bertelsmann Content Alliance wird Julia Jäkel, die neben dieser neuen Rolle weiterhin CEO von Gruner + Jahr bleibt. Dem Gremium gehören darüber hinaus alle Geschäftsführer der deutschen Inhalte-Geschäfte von Bertelsmann an: Bernd Reichart (Mediengruppe RTL Deutschland), Nico Hofmann (UFA), Stephan Schmitter (RTL Radio Deutschland), Thomas Rathnow (Verlagsgruppe Random House), Stephan Schäfer (Gruner + Jahr) sowie Hartwig Masuch und Dominique Kulling (beide BMG). Die unternehmerische Eigenständigkeit der jeweiligen Geschäfte sowie die journalistische und verlegerische Unabhängigkeit bleiben von der Bertelsmann Content Alliance unberührt.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann: "Bertelsmann ist ein kreatives Powerhouse und wird im laufenden Jahr weltweit fast sechs Milliarden Euro in Kreativ-Inhalte investieren. Mit der Bertelsmann Content Alliance in Deutschland bündeln wir die Inhaltekompetenz des Konzerns und schöpfen so das volle Potenzial in unserem wichtigsten Markt aus. Mit Inhalteangeboten über alle Mediengattungen hinweg und neuen Vermarktungsmöglichkeiten wird Bertelsmann so noch stärker zum Partner der Wahl für alle Kreativen in Deutschland. Der Schritt stärkt zudem unsere Position im Wettbewerb mit den US-Techplattformen. Ich freue mich, dass Julia Jäkel neben ihrer Aufgabe als CEO von Gruner + Jahr die Bertelsmann Content Alliance führen wird. Julia Jäkel verbindet Kreativität und Unternehmertum und wird den Inhaltegeschäften von Bertelsmann zusammen mit ihren Partnern im Board zusätzliche Schubkraft verleihen."