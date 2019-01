%%%Tamedia will Zattoo anscheinend komplett übernehmen%%%

Die Tamedia AG mit Stammsitz in Zürich will weitere Anteile an der Zattoo International AG erwerben. Wahrscheinlich handelt es sich sogar um eine Komplettübernahme. Der Schweizer Medienkonzern hatte erst Ende August 2018 die Mehrheit an dem TV-Streamingdienst erworben. Bereits seit 2008 ist das Medienhaus an dem Schweizer Unternehmen zunächst mit 29, später mit über 50 Prozent beteiligt. Nun hat Tamedia beim Bundeskartellamt den Erwerb der alleinigen Kontrolle von Zattoo International zur Prüfung angemeldet.

Zattoo hatte erst gestern (28.1.2019) die Übernahme des Endkundengeschäfts des Wettbewerbers Magine TV angekündigt. Damit bekommt der Streaming-Anbieter aus Zürich Zugang zu 150.000 potenziellen Neukunden. Der schwedische OTT-Anbieter stellt sein Geschäft in Deutschland ein.

Zattoo ist in der Schweiz Marktführer im Bereich Internet-TV sowie auch in Deutschland die Nummer eins. Neben dem Endkonsumenten-Geschäft ist Zattoo auch technischer Dienstleister für Anbieter von Kabel-TV und IPTV.

Die 2005 gegründete Zattoo AG ist neben dem Stammsitz in Zürich auch mit Büros in Berlin, Ann Arbor/USA und Singapur vertreten. Zattoo verfügt in Europa über mehr als 20 Millionen registrierte Nutzer. Das Programm-Angebot umfasst über 300 TV-Sender mit über 450 Programmen, die über 16 Plattformen zur Verfügung gestellt werden.