%%%Jahr Top Special Verlag übernimmt 'Deutsche Tennis Zeitung DTZ' und 'TennisSport'%%%

Der Hamburger Jahr Top Special Verlag hat vom Sportverlag Schmidt & Dreisilker das Magazin 'DTZ – Deutsche Tennis Zeitung' übernommen und wird dies künftig in sein 'Tennis Magazin' integrieren.



Darüber hinaus gehört auch die Zeitschrift 'TennisSport' künftig zum Portfolio des Jahr Top Special Verlags. Das vier Mal jährlich erscheinende Blatt richtet sich schwerpunktmäßig an Tennistrainer. Die erste Ausgabe unter neuer Ägide und im neuen Look erscheint am 19. März 2019 und kann in Kombination mit dem 'Tennis Magazin' oder separat abonniert werden. 'TennisSport' ist eine 48-seitige Fachzeitschrift für Training und Punktspiele und informiert über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse im Tennissport.



Zudem baut das 'Tennis Magazin' unter Chefredakteur Andrej Antic seine Regional-Ausgaben weiter aus. Nach 'Württemberg Tennis' und 'Baden Tennis' gehören künftig auch 'Niederrhein Tennis' und 'Westfalen Tennis' zum Portfolio. Beide Hefte erscheinen sechsmal im Jahr, 'Westfalen Tennis' mit einer Auflage von 7.000 Exemplaren und 'Niederrhein Tennis' mit 20.000 Exemplaren. Während 'Westfalen Tennis' im Verbund mit 'Tennis Magazin' ab der Ausgabe 3 distribuiert wird, erscheint Niederrhein Tennis als eigenständige Ausgabe.