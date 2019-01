%%%Bauer Media Group launcht Crime-Magazin unter der Marke 'Closer'%%%



Frauen stehen im Fokus von 'Closer Crime'

Die Bauer Media Group aus Hamburg bringt am 30. Januar 2019 das True-Crime-Magazin 'Closer Crime' auf den Markt. Das Heft kostet 2,99 Euro. Auf 84 Seiten geht es um nationale und internationale Verbrechen. Es kommen Crime-Kenner wie Krimi-Autoren oder TV-Kommissare zu Wort, und Experten geben Tipps für die eigene Sicherheit. Zudem präsentiert die Redaktion einen Kriminalfall aus der Welt der Promis.

"In 'Closer Crime' erzählen wir tiefgründige und emotionale True Crime-Geschichten mit und für Frauen", sagt Chefredakteurin Angela Meier-Jakobsen. "In 'Closer' stehen Frauen im Vordergrund – so auch bei 'Closer Crime'. Sie sind der Dreh- und Angelpunkt unserer Geschichten, und genau damit unterscheiden wir uns von allen anderen Crime-Magazinen."

In der Launch-Ausgabe steht die Ermordung von Sharon Tate, der hochschwangeren Ehefrau von Regisseur Roman Polanski, durch Charles Manson und seinem Clan im Fokus.

Begleitet wird die Neueinführung von einer Anzeigenkampagne in zielgruppenaffinen Bauertiteln.