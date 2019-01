%%%15 Millionen Bilder: Der 'Stern' schenkt der Bayerischen Staatsbibliothek sein Fotoarchiv%%%

Der Hamburger Verlag Gruner + Jahr übergibt das analoge Fotoarchiv des 'Stern' der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB) in München, um dessen langfristige Existenz zu sichern und es für die Öffentlichkeit und die Forschung zugänglich zu machen. Die Schenkung umfasst mehr als 15 Millionen Fotos aus den Jahren 1948 bis 1997 in Form von Abzügen, Negativen und Dias. Das Archiv stellt laut G+J eine der größten Fotosammlungen im deutschsprachigen Bereich dar. Es gelte als "visuelles Gedächtnis der Bundesrepublik und als eines der international bedeutendsten Dokumente des Fotojournalismus".

Frank Thomsen, 'Stern'-Publisher und Gruner + Jahr-Unternehmenssprecher: "Mit der BSB als Partner wissen wir unser Fotoarchiv in den besten Händen, um diese gewaltige Sammlung langfristig zu bewahren und nutzbar zu machen. Wir freuen uns, dass sie nun ein neues Zuhause in einer Institution gefunden hat, die seit mehr als 450 Jahren für die Sammlung und Kuratierung kulturellen Erbes steht." Bei einem Pressetermin im Frühsommer in München wird das Fotoarchiv durch Gruner + Jahr offiziell an die BSB übergeben.