%%%'Zeit Hamburg' und Körber-Stiftung wollen "Hamburg besser machen"%%%

Die 'Zeit Hamburg', der Hamburg-Teil der Wochenzeitung 'Die Zeit', und die Hamburger Körber-Stiftung starten am 8. Februar die Initiative "Hamburg besser machen". Dabei sind alle Bürger der Hansestadt eingeladen, im gemeinsamen Dialog zukunftsweisende Ideen für ein noch lebenswerteres Hamburg zu entwickeln.

In mehr als 30 Kneipen im gesamten Stadtgebiet werden dazu Gespräche mit Bürgern geführt. Zudem sammeln und erarbeiten die Initiatoren auf einer Online-Plattform und in Workshops über vier Monate lang Vorschläge, mit denen sich konkrete Probleme der Stadtgesellschaft lösen lassen. Die Ergebnisse des Bürgerbeteiligungsprojekts sollen am 11. Juni auf einer großen Abschlusskonferenz im Körber-Forum präsentiert und die Lösungsvorschläge mit Vertretern der Hamburger Politik und Verwaltung diskutiert werden.

Rainer Esser, Geschäftsführer der Zeit Verlagsgruppe, sagt: "Wir lieben Hamburg. Die Entwicklungen der Stadt, in der 'Die Zeit' seit über 70 Jahren ihren Hauptsitz hat, liegen uns sehr am Herzen. Mit 'Hamburg besser machen' möchten wir nun gemeinsam mit möglichst vielen Menschen Ideen entwickeln, wie wir unsere Stadt noch lebenswerter machen können."

Partner der Initiative sind die Otto Group, Hamburg Wasser, mytaxi, Heimathafen Hotels und Vonovia. Das Aktionsprogramm wird mit Print- und Online-Anzeigen in der 'Zeit', einer Plakatkampagne und über die sozialen Netzwerke beworben.