%%%Deutscher Fernsehpreis für 'Bad Banks', 'ran NFL' und 'Bares oder Rares'%%%

Am Donnerstagabend (31.1.2019) wurde in Düsseldorf zum 20. Mal der von ARD, RTL, SAT.1 und ZDF gestiftete Deutsche Fernsehpreis verliehen. Eine 14-köpfige Jury unter dem Vorsitz des ehemaligen UFA-Chefs Wolf Bauer kürte in 23 Kategorien die Preisträger in den Programmbereichen Fiktion, Unterhaltung, Information und Sport ermittelt. Darüber hinaus haben die Stifter einen Ehrenpreis und einen Förderpreis vergeben.

Die Gewinner:

Fiktion:

Bester Fernsehfilm: 'Aufbruch in die Freiheit' (ZDF/Relevant Film)

Bester Mehrteiler: 'Gladbeck' (ARD/ARD Degeto/RB/Ziegler Film)

Beste Drama-Serie: 'Bad Banks' (ZDF/Arte/Letterbox Filmproduktion/IRIS Productions)

Beste Comedy-Serie: 'jerks.' (ProSieben/maxdome GmbH/Talpa Germany)

Beste Schauspielerin: Vicky Krieps ('Das Boot': Sky/Bavaria Fiction/Sonar Entertainment)

Bester Schauspieler: Albrecht Schuch ('Der Polizist und das Mädchen': ZDF/Sperl Film für Wiedemann und Berg), ('Kruso': ARD/MDR/ARD Degeto/UFA Fiction), 'Gladbeck': ARD/ARD Degeto/RB/Ziegler Film)

Beste Regie: Christian Schwochow ('Bad Banks': ZDF/Arte/Letterbox Filmproduktion/IRIS Productions)

Bestes Buch: Mizzi Meyer ('Der Tatortreiniger': NDR/Letterbox Filmproduktion)

Beste Kamera: David Luther ('Das Boot': Sky/ Bavaria Fiction/Sonar Entertainment)

Bester Schnitt: Ueli Christen ('Gladbeck': ARD/ARD Degeto/RB/Ziegler Film)

Beste Musik: Annette Focks '(Die Freibadclique': ARD/SWR/ARD Degeto/MDR/NDR/SR/ Ziegler Film/MIA Film)

Beste Ausstattung: Martina Müller, Jana Karen ('Der große Rudolph': ARD/BR/ARD Degeto/WDR/ORF/Producers at Work)

Information und Sport

Beste Dokumentation/Reportage: 'Kulenkampffs Schuhe' (ARD/SWR/HR/zero one)

Bester Doku-Mehrteiler: 'Terra X: Die Reise der Menschheit' (ZDF/Arte/Gruppe 5)

Beste Information: Auslandsreporter Antonia Rados ('Jemens langsamer Tod': n-tv)

Bestes Infotainment: Jenke von Wilmsdorff ('Jenke macht Mut! Leben mit Brustkrebs': RTL/infoNetwork), ('Das Jenke-Experiment': RTL/infoNetwork), ('Jenke Über Leben': RTL/Bavaria Entertainment)

Beste Sportsendung: 'ran NFL' (ProSieben/ProSieben Maxx)

Unterhaltung

Beste Unterhaltung Primetime: 'Let’s Dance' (RTL/Seapoint Productions/Tower Productions)

Beste Moderation Unterhaltung: Luke Mockridge ('Luke! Die 2000er und ich', 'Luke! Die Schule und ich', 'Luke! Die Woche und ich': SAT.1/Brainpool TV/Lucky Pics)

Beste Unterhaltung Late Night: 'Inas Nacht' (ARD/NDR/beckground tv)

Beste Comedy: 'Kroymann' (ARD/Radio Bremen/SWR/NDR/rbb/Bildundtonfabrik)

Bestes Factual Entertainment: 'Bares für Rares' (ZDF/Warner Bros.)

Beste Ausstattung Show: Guido Heinz Frinken, Oli Egon Ide ('Das große Backen': SAT.1/Tower Productions)

Die Förderpreise gingen an die Schauspieler Lena Urzendowsky und Michelangelo Fortuzzi. Urzendowsky wurde für ihre Rolle in der Satire 'Der große Rudolph', Fortuzzi für seine Leistung in dem Drama 'Alles Isy'. Der Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises ist mit jeweils 10.000 Euro dotiert. Den Ehrenpreis der Stifter erhielt Entertainer Jürgen von der Lippe.

Wie bereits in den Vorjahren gab es keine Live-Übertragung des Deutschen Fernsehpreises im klassischen Fernsehen. Lediglich auf den Senderhomepages wdr.de oder sat1.de wurden Livestreams der Veranstaltung angeboten. Eine Aufzeichnung der Show lief am späteren Abend beim Spartensender One.