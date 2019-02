%%%Amazon: Werbeeinahmen steigen im vierten Quartal auf 3,4 Milliarden Dollar%%%

Der Online-Händler Amazon hat im vierten Quartal des Jahres 2018 seinen Umsatz erheblich gesteigert. Insgesamt stiegen die Erlöse um 20 Prozent auf 72,4 Milliarden Doller an. Der Nettogewinn lag bei drei Milliarden Dollar und fiel damit um 63 Prozent höher aus als im Vorjahreszeitraum. Das gab das Unternehmen in seinem am Donnerstag(31.1.2019) veröffentlichten Quartalsbericht bekannt.

Verantwortlich für das starke Wachstum ist insbesondere der Bilanzposten "andere Aktivitäten", unter dem vor allem das Werbegeschäft des US-Konzerns fällt. In diesem Bereich erwirtschaftete das Unternehmen im vierten Quartal 2018 einen Umsatz von 3,39 Milliarden Dollar. Damit verdoppelten sich die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (4. Quartal 2017: 1,74 Mrd. Dollar).

Ebenfalls positiv entwickelte sich das Abogeschäft, zu dem etwa Amazon Prime Video zählt: In den letzten drei Monaten des Jahres stiegen die Erlöse auf vier Milliarden Dollar (+25 %), im selben Zeitraum ein Jahr zuvor waren es noch 3,2 Milliarden Dollar. In den Quartalen zuvor hatte Amazon in diesem Geschäftsfeld allerdings noch Wachstumsraten von jeweils mehr als 50 Prozent erreicht.