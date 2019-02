%%%'manager magazin'-Luxus-Heft 'splendid' mit neuem Look im Großformat%%%

Das 'manager magazin'-Luxus-Supplement 'splendid' erscheint ab 22. März 2019 in veränderter Form. Das große (gefalzte) Tabloid-Format soll für eine "attraktivere Optik und Haptik" sorgen, der aufgefrischte Look ist künftig maskuliner und orientiert sich noch stärker am 'manager magazin'. Ein Hauptthema pro Ausgabe prägt das neue Konzept. Die opulente Beilage wird weiterhin zweimal jährlich produziert.

Auf 32 Seiten drehe sich in 'splendid' alles um "die schönsten Dinge des Lebens und deren Macher", heißt es beim Verlag - von Mode bis Technik-Gadgets. Die Ausgabe vom 22.3. wird sich dem Schwerpunkt 'The New Luxury' widmen. Das zweite Heft in 2019 erscheint am 20. September.

